بويول : بيكيه أفضل مني ومن راموس والأفضل في العالم

وكالات / سما /

قام المدافع الإسباني المعتزل كارلس بويول أسطورة برشلونة بمدح زميله السابق جيرارد بيكيه مدافع النادي الكتالوني الحالي والثناء عليه بشكل كبير.

وأكد كارلس بويول في تصرحات نقلتها صحيفة “سبورت” الإسبانية أن جيرارد بيكيه هو أفضل مدافع في العالم في الوقت الحالي على الرغم من تألق الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي.

وصرح كارلس بويول قائلاً:” نعم بيكيه أفضل مني، هو الأفضل في العالم في الوقت الحالي، على الرغم من تألق فان دايك مع ليفربول واقتراب قدوم دي ليخت إلى برشلونة، يظل بيكيه الأفضل”.

وعن المقارنة بين جيرارد بيكيه مدافع برشلونة وسيرجيو راموس قائد ريال مدريد رد بويول قائلاً:” بالطبع جيرارد بيكيه الأفضل، بيكيه الأفضل في العالم”.

ولعب بويول مع بيكيه فترة كبيرة مع برشلونة منذ عام 2008 وحتى قرار اعتزال كارلس بويول في عام 2014، حيث حققا سوياً العديد من البطولات والإنجازات لصالح نادي برشلونة.