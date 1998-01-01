كلوب يوضح آخر تطورات إصابة ثنائي ليفربول

وكالات / سما /

سار لاعبا نادي ليفربول، عدة خطوات إيجابية نحو تعافيهما من الإصابات التي لحقت بهما في التوقف الدولي الجاري، إلا أن المدرب يورجن كلوب لا يزال يشكك في إمكانية لحاقهما بمباراة توتنهام يوم الأحد القادم.

ويشكو ترينت ألكسندر آرنولد من إصابة في الظهر، وهو ما أجبره على الانسحاب من معسكر المنتخب الإنجليزي والغياب عن مباراتي منتخب الأسود الثلاثة ضد التشيك ومونتينيجرو.

وقال كلوب في تصريحات أبرزها الموقع الرسمي للريدز: “آرنولد لا يزال يشعر ببعض الألم في ظهره، لا يمكننا تقييم الموقف بنسبة 100% الآن، لذلك سنظل نتابع حالته، إنها إصابة غريبة بعض الشيء، فالأمر ليس واضحاً كإصابات الكسر على سبيل المثال، وهو لا يزال يشعر ببعض الألم”.

ومن جهة أخرى، اضطر شيردان شاكيري، لترك معسكر المنتخب السويسري، لكنه لا يزال في مرحلة التعافي من الإصابة التي لحقت به في عضلة الفخذ.

وقال كلوب في هذا السياق: “لقد اشتكى شاكيري من إصابة في الفخذ من أسبوعين، أما الآن، فحالته قد تحسنت كثيراً، لقد خاض بعض التدريبات، ولكن بالطبع ليس بالصورة التي تعود عليها”.