  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مساعد لويس إنريكي : إنه أسوأ يوم في مسيرتي التدريبية!

الأربعاء 27 مارس 2019 10:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مساعد لويس إنريكي : إنه أسوأ يوم في مسيرتي التدريبية!


وكالات / سما /

صرح روبيرت مورينو مساعد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا بأن ليلة أمس كانت أسوأ يوم في مسيرته التدريبية، بعدما قاد اللاروخا في مباراته أمام مالطا.

وفازت إسبانيا خارج الديار بهدفين نظيفين على منتخب مالطا، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لـ “يورو 2020”.

وغاب لويس إنريكي مدرب المنتخب عن قيادة إسبانيا في تلك المباراة، وتولى روبيرت مورينو مساعد إنريكي مسؤولية تدريب اللاروخا.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم مساء أمس عن غياب لويس إنريكي لأسباب أسرية قهرية، لم يحددها الاتحاد، ليترك روبيرت مورينيو يقود اللاروخا في تلك المباراة.

وتحدث روبيرت مورينو حسب صحيفة “آس” الإسبانية قائلاً “إنه أسوأ يوم في مسيرتي التدريبية، وسنحاول القيام بكافة الأمور بطريقة صحيحة”.

وأضاف “الناس قامت بتهنئتي على قيادة إسبانيا، ولكن لم يكن هناك سببًا لتلك التهنئة، إنه ظرف لم يكن يجب أن يحدث، لذلك كان علينا أن نكون محترفين في التعامل مع الأمر، لم أكن روبيرت مورينو في تلك المباراة، بل كنت أمثل إنريكي، لذلك كنت أحاول أن أنقل أفكاره للاعبين”.

#روبيرت مورينو #لويس إنريكي

الأكثر قراءة اليوم

"اسرائيل" نقلت رسالة تهديد عبر مصر لحركة حماس بغزة وهذا مفادها..

دفع تعزيزات إلى غزة.. أهم قرارات الكابينت

معاريف: نتنياهو مستعد للتخلي عن غزة مقابل تشديد قبضته بالضفة ويعتبر حماس كنز له

حماس تكشف: عن فحوى رسالة بعثتها المقاومة للاحتلال وتؤكد أن العدوان لن يمر دون حساب

نتنياهو : وجهنا امس ضربات لحماس هي الأقوى منذ 4 سنوات

في انتظار عودة نتنياهو.. وزراء اسرائيليون : اسرائيل لم تعلن وقف اطلاق النار

الصاروخ سقط قرب منزلي.. مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة يهدد بدفن "قادة حماس"

الأخبار الرئيسية

حماس

صحيفة: حماس وافقت على اتفاق فوري و ابلغت الوسيط المصري بالتالي...

الشهيد مزهر

استشهاد مسعف و 4 إصابات خلال اقتحام الاحتلال لمخيم الدهيشة

الاحتلال

هآرتس: وقف إطلاق النار تعثر وحماس وإسرائيل تستعدان لجولة جديدة

الاحتلال

المنظومة الأمنية الإسرائيلية: الحرب على غزة قد تندلع نهاية الأسبوع القادم

الطيران الحربي الاسرائيلي يقصف عدة أهداف في قطاع غزة والمقاومة تقصف أشكول وعسقلان