مساعد لويس إنريكي : إنه أسوأ يوم في مسيرتي التدريبية!

وكالات / سما /

صرح روبيرت مورينو مساعد لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا بأن ليلة أمس كانت أسوأ يوم في مسيرته التدريبية، بعدما قاد اللاروخا في مباراته أمام مالطا.

وفازت إسبانيا خارج الديار بهدفين نظيفين على منتخب مالطا، ضمن تصفيات أوروبا المؤهلة لـ “يورو 2020”.

وغاب لويس إنريكي مدرب المنتخب عن قيادة إسبانيا في تلك المباراة، وتولى روبيرت مورينو مساعد إنريكي مسؤولية تدريب اللاروخا.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم مساء أمس عن غياب لويس إنريكي لأسباب أسرية قهرية، لم يحددها الاتحاد، ليترك روبيرت مورينيو يقود اللاروخا في تلك المباراة.

وتحدث روبيرت مورينو حسب صحيفة “آس” الإسبانية قائلاً “إنه أسوأ يوم في مسيرتي التدريبية، وسنحاول القيام بكافة الأمور بطريقة صحيحة”.

وأضاف “الناس قامت بتهنئتي على قيادة إسبانيا، ولكن لم يكن هناك سببًا لتلك التهنئة، إنه ظرف لم يكن يجب أن يحدث، لذلك كان علينا أن نكون محترفين في التعامل مع الأمر، لم أكن روبيرت مورينو في تلك المباراة، بل كنت أمثل إنريكي، لذلك كنت أحاول أن أنقل أفكاره للاعبين”.