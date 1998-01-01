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الاعلام العبري يكشف: عن سبب اطلاق الصاروخ امس من قطاع غزة باتجاه الغلاف

الأربعاء 27 مارس 2019 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري يكشف: عن سبب اطلاق الصاروخ امس من قطاع غزة باتجاه الغلاف


غزة / سما/

كشفت وسائل اعلام عبرية ، مساء أمس الثلاثاء، عن سبب اطلاق الفصائل الفلسطينية صاروخا صوب مستوطنات الغلاف.

وقال موقع حدشوت 24 العبري، إن مصر نقلت لحماس والفصائل الفلسطينية بغزة، تهديدات إسرائيلية، بعد الرد على الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأضاف:  إنه وبعد أقل نصف ساعة من إيصال الرسالة، دوت صفارات الإنذار في مدينة عسقلان، وأطلق صاروخ من قطاع غزة تجاه المدينة.

كما ذكر الموقع العبري، نقلا عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "إن القبة الحديدة اعترضت الصاروخ في سماء عسقلان بنجاح، دون التسبب بأضرار".

وأضاف الناطق: "أن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، قامت بالرد على اطلاق الصاروخ على عسقلان، باستهداف مواقع عسكرية تابعة لحماس جنوبي قطاع غزة".

في السياق، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، أن الغرفة المشتركة لحماس والجهاد الإسلامي هددت في بيان لها، مساء أمس، بتوسيع دائرة الرد، في حال قيام إسرائيل بقصف قطاع غزة.

ولفتت الصحيفة، الى أن الفصائل بغزة، قررت العمل بمعادلة القصف بالقصف، والهدوء مقابل الهدوء، ورفضت مقترحا لوقف التظاهرات على حدود قطاع غزة، مقابل وقف اطلاق النار.

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