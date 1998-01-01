الاحتلال يستدعي أسيرا محررا ويقتحم بلدات وينهب أموالا في الخليل

الخليل / سما /

استدعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أسيرا محررا، واقتحمت عددا من البلدات في محافظة الخليل، ونهبت أموالا عقب دهم منزل أسير محرر.

وقالت مصادر أمنية ومحلية ، إن قوات الاحتلال سلّمت الأسير المحرر صهيب عبد الحميد أبو جارور بلاغا، لمراجعة مخابراتها.

واقتحمت بلدتي بني نعيم شرقا، وبيت عوا غربا، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها، ونهبت أموالا من منزل الأسير المحرر أشرف يوسف عيسى مسالمة.

كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها واجراءاتها التعسفية في بلدات الخط الغربي لمحافظة الخليل "ترقوميا، وإذنا، ونوبا"، ونصبت حواجزها العسكرية، وعرقلت حركة تنقل المواطنين على مداخل بلدة حلحول شمالا.