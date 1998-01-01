الاحتلال يعتقل 10 شبان ويستدعي 3 آخرين من دير أبو مشعل برام الله

رام الله / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، 10 شبان من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.

وذكرت مصادر محلية ، إن قوة كبيرة من جيش الاحتلال داهمت البلدة وشنت حملة اعتقالات وتفتيش واسعة، اعتقلت خلالها 10 مواطنين، هم: يوسف نظمي عطا، وعادل هيثم عطا، وأكرم فاتح زهران، ومنصور عطا، وأحمد الماكن عطا، ومحمد أحمد الماكن، وبراء ذيب الهند، وأسمر جهاد أبو ياسين، وعلي راسم البرغوثي.

وأضاف، أن الاحتلال أفرج لاحقاً عن الشابين محمود نافع، ومحمد رشاد بعد اعتقالهما، فيما سلم الاحتلال الشبان: رأفت زكي عطا، ومحمد زياد طه، وحازم محمد طه، بلاغات لمراجعة مخابراته.

وأشار إلى أن الاحتلال وزع منشورات في شوارع دير أبو مشعل يحذر فيها الشبان من رشق الحجارة.