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بنك فلسطين الراعي الرئيسي لماراثون فلسطين الدولي السابع للعام 2019

الأربعاء 27 مارس 2019 10:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بنك فلسطين الراعي الرئيسي لماراثون فلسطين الدولي السابع للعام 2019


رام الله/سما/

قدم بنك فلسطين رعايته الرئيسية للعام الخامس على التوالي، لفعاليات ماراثون فلسطين السابع والذي ينظم بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب والرياضة تحت شعار "اركضوا للحرية"، والذي جري تنظيمه يوم الجمعة الماضي الموافق 22/03/2019 في مدينة بيت لحم بمشاركة العديد من المؤسسات والمجتمع المدني والاعلام ، حيث تم تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية والاجتماعية .

وكان هناك أربعة سباقات ضمن الماراثون ؛ وهم سباق العائلة 5 كم وسباق 10 كم، وسباق 21 كم، وسباق 42 كم، وقد تم تحديد مسارالماراثون من ساحة كنيسة المهد مروراً بشارع المهد، وجامع بلال بن رباح، مروراً بمنطقة الجدار الفاصل، ومنطقة المفتاح في مخيم عايدة شمال بيت لحم، ومن ثم السير في الشارع الرئيسي (القدس-الخليل)، ومنطقة البالوع في بلدة الخضر، ومنطقة النشاش على المدخل الجنوبي  للخضر، ومن ثم العودة إلى نقطة البداية في ساحة المهد.

ويعتبر الماراثون أكبر حدث رياضي عالمي يتم تنظيمه في فلسطين للعام السابع على التوالي، حيث شارك فيه ما يزيد عن ثمانية آلاف عداءً وعداءة، من بينهم 1500 عداء وعداءة عرب وأجانب مقسمين على 76 دولة بينها؛ مصر، والأردن، والكويت، وقطر، والإمارات، والمغرب، وعمان، بالإضافة الى بريطانيا، وكندا، واليابان، والسويد، والدانمارك، وألمانيا، وجنوب افريقيا، والنرويج، وفرنسا، وإيطاليا، وهولندا، واسبانيا، وايرلندا، ونيوزيلاند، وأوكرانيا وغيرها. 

وتأتي رعاية البنك لهذا الماراثون، استمراراً لجهوده في توسيع الشراكة مع المؤسسات الوطنية، والمساهمة في إحداث أثر ايجابي على مجتمعنا، وانسجاماً مع رؤيته بتعزيز المشاركة الشبابية في مختلف الفعاليات الرياضية والاجتماعية، فضلاً تشجيع الشباب على المنافسة للوصول الى هدفهم وفق قواعد الأخوة والروح الرياضية.

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