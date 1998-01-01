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اعتقالات بالضفة طالت 11 مواطن- والاحتلال يزعم تنفيذ عملية دهس في القدس

الأربعاء 27 مارس 2019 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقالات بالضفة طالت 11 مواطن- والاحتلال يزعم تنفيذ عملية دهس في القدس


القدس المحتلة / سما /

قالت شرطة الاحتلال،  ان سيارة دهست اسرائيليين في القدس فجر اليوم الاربعاء، وفرت من المكان وانها اوقفت شابين للاشتباه بان خلفية الحادث "قومية".

ووصفت مصادر طبية اسرائيلية،  جروح الاسرائيليين بالطفيفة.

في غضون ذلك اعتقلت قوات الاحتلال 11 مواطنا في الضفة الغربية فجر اليوم، فيما سلمت قوات الاحتلال بلاغات استدعاء لعدد من الشبان في دير أبو مشعل والخليل

.وعرف من معتقلي الضفة فجر الأربعاء: ١. علي راسم البرغوثي- دير أبو مشعل غرب رام الله،  ٢. محمد الماكن- دير أبو مشعل ، ٣. براء ذيب الهندي- دير أبو مشعل    ٤. محمد رشاد زهران- دير أبو مشعل، ٥. محمود نافع- دير أبو مشعل، ٦. أكرم فاتح سمحان- دير أبو مشعل، ٧. عادل هيثم عطا- دير أبو مشعل، ٨. يوسف نظمي عطا- دير أبو مشعل، ٩. منصور عطا (شقيق الشهيد أسامة عطا)- دير أبو مشعل، ١٠. أحمد عطا- دير أبو مشعل، ١١. محمد البيطار- رام الله، ١٢. محمود وليد اللحام- مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، ١٣. الفتى المحرر عبادة عواد- نابلس، ١٤. قسم باسم جبارين- مخيم جنين، ١٥. الفتى سلطان عامر- جنين ١٦. معالي معالي- مخيم الدهيشة

واعتقال ٣ شبان من عائلة القاضي في ضاحية الزراعة قرب مخيم الجلزون شمال رام الله.

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