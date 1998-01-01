القصف على غزة تصدر عناوين الصحف الاسرائيلية لهذا اليوم

غزة / سما /

تصدر خبر القصف الإسرائيلي المكثف على غزة الليلة الماضية، و القذائف من غزة على عسقلان عناوين المواقع الصحف العبرية صباح اليوم الأربعاء.

صحيفة يديعوت أحرنوت:

الجيش الإسرائيلي قصف في قطاع غزة، وقذيفة من قطاع غزة أسقطت في سماء عسقلان.

الجيش أعلن عن حياة اعتيادية في مستوطنات غلاف غزة، وعن العودة للمدارس.

حركتي حماس والجهاد الإسلامي للجيش الإسرائيلي، إن قصفتم سنوسع دائرة القصف.

جريحان في عملية دهس في القدس، والمركبة فرت من المكان.

تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي في محيط غزة.

صحيفة هآرتس:

في أعقاب القصف الإسرائيلي على غزة، قذيفة أطلقت من القطاع على "إسرائيل".

النيابة العامة الألمانية تحقق في بيع الغواصات ل "إسرائيل".

الكشف عن ضعف الحراسة على عدد من البنوك الإسرائيلية.

الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، حجر الأساس في سياسة الضم الإسرائيلية.

شركة إسرائيلية متهمة ببيع تطبيقات تجسس بشكل مخالف للقانون.

صحيفة معاريف:

صفارات إنذار في عسقلان، وقصف إسرائيلي واسع على قطاع غزة.

مصلحة السجون الإسرائيلية تفرض عقوبات على أسرى حماس على علاقة بإحراق زنازين في سجن ريمون.

المرشح رقم2 في قائمة حزب العمل: يجب إسقاط حكم حماس، ويوجد البنية التحتية لذلك.

أمين عام حزب الله، الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان خطوة مذلة للعرب.

الاتحاد الأوروبي ألغى التوقيت الصيفي والشتوي.

صحيفة إسرائيل هيوم:

استمرار التوتر في الجنوب، الجيش الإسرائيلي قصف في غزة، وحماس تطلق قذيفة أخرى على عسقلان.

تقديرات عسكرية إسرائيلية: نهاية الأسبوع الحالي قد تقود لعمل عسكري في غزة.

تحليل: “إسرائيل” مستعدة للحرب إن كان ضرورة لذلك.

دراسة للخارجية الإسرائيلية تدعي: في الدول العربية كثيرون معنيون بعلاقات مع "إسرائيل".

الروس: لم نخترق هاتف جنتس.

موقع واللا نيوز:

الجيش الإسرائيلي قصف في قطاع غزة، وإسقاط قذيفة أطلقت على عسقلان.

معادلة جديدة في الجولان، الاعتراف الأمريكي قد يعيد السوريون إلى الجدار.

تأثيرات قانون القومية، الدروز يتركون اليمين الإسرائيلي لصالح بني جنتس.

عقوبات على أسرى حماس، ومصلحة السجون الإسرائيلية تقتحم الزنازين.

عضو في الكونغرس الأمريكي ضد نتنياهو بسبب 3 لوائح اتهام ضده.

القناة 13 الإسرائيلية:

الجيش الإسرائيلي قصف أهداف تابعة لحركة حماس في غزة، وإسقاط قذيفة أطلقت على عسقلان.

شركة القطارات الإسرائيلية بلغت خسائرها 300 مليون شيكل، وتفكر بإقالات.

نتنياهو في أيباك: منذ أربع سنوات لم تكن عملية قصف بهذا الحجم.

الفلسطينيون أحرقوا موقع للجيش الإسرائيلي على الحدود، وحريق في عسقلان بفعل بالون حارق.

وزير إسرائيلي عضو في الكبنيت: "نتنياهو أهمل الجنوب".

الجيش الإسرائيلي يلغي المحددات على الجنوب.

هيئة البث الإسرائيلية "كان 11":

الجيش قصف في قطاع غزة، وقذيفة أطلقت على عسقلان.

تحليل إسرائيلي، حساسون من صاروخ على منطقة الوسط، وإهمال لمنطقة الجنوب.

بعد الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، سوريا تطلب اجتماع لمجلس الأمن الدولي.

وزراء من الكابنيت: "نتنياهو يخاف من انتقادات نفتالي بنت"

القناة 12 الإسرائيلية:

قصف على غزة، وقذيفة على عسقلان.

لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية تمنع الدعاية الانتخابية ورسائل SMS بدون تعريف بالمصدر.

قذيفة من غزة انفجرت في "إسرائيل".

تحليل إسرائيلي: حركة حماس أدخلت نتنياهو للمصيدة.