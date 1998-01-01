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حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة

الأربعاء 27 مارس 2019 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: ارتفاع طفيف على درجات الحرارة


غزة / سما /

 يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، يوم الأربعاء، مع بقائها أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 3 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار على بعض المناطق الشمالية، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. غائم جزئي وماطر

و يوم الخميس، يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، بحيث تصبح حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس غائما جزئيا، ومائلا للبرودة نهارا، وباردا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط زخات محلية من الأمطار فوق أجزاء مختلفة من البلاد، وخاصة ظهراً، وليلاً، وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، يوم الجمعة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 5 درجات مئوية، ويكون الطقس غائما جزئيا إلى غائم، وباردا نسبيا نهارا، وباردا ليلا، وتكون الفرصة مهيأة لتساقط الأمطار التي تصحب بزخات البرد أحيانا فوق معظم المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة ونشطة السرعة.

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