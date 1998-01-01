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الحساينة: هدم 30 وحدة سكنية وتضرر 500 جزئيا في العدوان الأخير على غزة

الثلاثاء 26 مارس 2019 10:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحساينة: هدم 30 وحدة سكنية وتضرر 500 جزئيا في العدوان الأخير على غزة


غزة / سما /

قال مفيد الحساينة وزير الأشغال العامة والاسكان، مساء اليوم الثلاثاء، إن العدوان الاسرائيلي الأخير على غزة، اسفر عن هدم 30 وحدة سكنية كليا، وتعرض 500 أخرى لأضرار جزئية.

وأوضح الحساينة في بيان صحفي، أن طواقم الوزارة الهندسية والفنية شرعت منذ ساعات الصباح بحصر أضرار العدوان وقامت آليات ومعدات الوزارة بفتح الطرقات المغلقة بفعل الركام .

وشدد على أن الوزارة تبذل كل الجهود الممكنة وبالتواصل والتنسيق مع الجهات والمؤسسات الدولية بهدف إزالة آثار العدوان والتخفيف من معاناة المواطنين واستكمال مشاريع إعادة الاعمار.

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