الدول الأوروبية بمجلس الأمن: لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها عام 67

نيويورك /سما/

رفضت الدول الأوروبية الخمس الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، (بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، وبولندا، وبلجيكا)، اعتراف الولايات المتحدة الأميركية، بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

وقالت الدول الخمس، في بيان مشترك تلاه مندوب بلجيكا الدائم لدى الأمم المتحدة، مارك بيستين دي بويتسويريه: "إننا لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها منذ حزيران/ يونيو 1967، بما في ذلك مرتفعات الجولان، ولا نعتبرها جزءا من أراضي دولة إسرائيل".

وقال المندوب البلجيكي، في مؤتمر حضره أيضا نظراؤه من باقي الدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن: "إننا، وبالتوافق مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ولا سيما القراران 242 و497، لا نعترف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها منذ يونيو 1967، بما في ذلك مرتفعات الجولان، ولا نعتبرها جزءا من أراضي دولة إسرائيل".

وأكدت الدول الـ5 في بيانها: "إن القانون الدولي يحظر ضم الأراضي بالقوة، وأي إعلان بحدوث تغيير أحادي الجانب يتعارض مع أساس النظام الدولي الذي يرتكز إلى قواعد وميثاق الأمم المتحدة".

وذكرت الدول الأوروبية: "إننا نعرب عن قلقنا البالغ من التداعيات الأوسع التي قد يسفر عنها الاعتراف بالضم غير الشرعي للأراضي وكذلك تبعاته الأوسع على الصعيد الإقليمي".

وفي السياق، اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن قرار الرئيس الأمريكي الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل قد يكون مقدمة لإعلان "صفقة القرن" المزعومة.

وقالت زاخاروفا، اليوم الثلاثاء: ".. لم نبدأ بعد في مناقشة المفاجأة الرئيسة، ألا وهي صفقة القرن المزعومة التي تعد بها واشنطن. وربما الحديث يدور عن مقدمة لهذه المفاجأة الموعودة لجميعنا".

ووقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، يوم أمس الاثنين، أثناء لقائه مع نتنياهو، مرسوما ينص على اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان السورية المحتلة.