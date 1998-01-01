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عريقات: القيادة مع كل جهد يبذل لتحقيق التهدئة وآن الأوان لحماس أن تنهي الانقسام

الثلاثاء 26 مارس 2019 09:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات: القيادة مع كل جهد يبذل لتحقيق التهدئة وآن الأوان لحماس أن تنهي الانقسام


رام الله / سما /

أكد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الثلاثاء، أن التهدئة مصلحة فلسطينية عليا، وأنه آن الأوان لحركة حماس أن تنهي الانقسام لوقف هذا الشر المسلط على رقابنا لوقف كافة الانتهاكات والاعتداءات الاسرائيلية التي تستهدف الكل الفلسطيني، ما يتطلب وقفة جادة لتحقيق وحدتنا.

وحيا عريقات في بيان صحفي، جمهورية مصر العربية التي تبذل جهودا حثيثة لوقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة. وقال: القيادة الفلسطينية مع كل جهد يبذل لتحقيق التهدئة وكبح جماح العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.

وشدد على ضرورة اعلان الدول العربية في قمة تونس المقبلة تطبيق قرارات القمم العربية السابقة التي تؤكد قطع العلاقات مع أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأضاف، من غير المعقول أن تكون العلاقات طبيعية مع ادارة ترمب عقب ما يفعله بالجولان وبالقدس وشرعنة الاستيطان، مؤكدا ضرورة ان تُوقف التعامل معها لأن المسألة لا تتعلق بإعلان حرب على الولايات المتحدة بل الحديث مع ادارة ترمب بلغة المصالح التي لا يفهم سواها.

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