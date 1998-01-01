قرارات الكابينت بشأن التوتر في قطاع غزة ..

القدس المحتلة / سما /

قرر الكابنيت الاسرائيلي "المجلس الامني المصغر"، مساء اليوم الثلاثاء، الدفع بتعزيزات اضافية على الحدود مع قطاع غزة.

وجاءت القرارات بعد تقييم الوضع برئاسة رئيس حكومة الاحتلال ووزير الجيش بنيامين نتنياهو، عقب اجتماعه برئيس اركان الجيش أفيف كوخافي .

وخرج الاجتماع باستدعاء المزيد من قوات المشاة الاضافية وكتيبة المدفعية لحدود غزة ، اضاافة الى تجنيد قوات احتياط اضافية، ومنع الاجازات في صفوف تلك الكتائب.

يشار الى أن هذه القرارات جاءت تخوفا واستعدادا لأي طارئ يوم مسيرات العودة المقررة السبت القادم على حدود غزة.