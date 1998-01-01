دفع تعزيزات إلى غزة.. أهم قرارات الكابينت

القدس المحتلة / سما /

قرر الكابنيت الاسرائيلي "المجلس الامني المصغر"مساء اليوم، الثلاثاء الدفع بتعزيزات اضافية على الحدود مع قطاع غزة.

كما قرر استدعاء المزيد من قوات المشاة الاضافية وكتيبة المدفعية لحدود غزة و تجنيد قوات احتياط اضافية.

الى ذلك تقرر منع الاجازات في صفوف تلك الكتائب

وجاءت القرارات بعد تقييم الوضع برئاسة رئيس الحكومة الاسرائيلية ووزير الجيش بنيامين نتنياهو، عقب اجتماعه برئيس اركان الجيش أفيف كوخافي الذي قرر الاتي:

في سياق متصل قال مسؤول إسرائيلي في أعقاب المشاورات الأمنية الإسرائيليّة، إنه "لا وقف لإطلاق النار"، في حين قرّر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الدفع بقوّات إضافية إلى غلاف قطاع غزّة، منها لواء مشاة وكتيبة مدفعيّة.

وأضاف المسؤول الإسرائيلي، الذي وصفته وسائل الإعلام بأنه مطّلع على المشاورات الأمنيّة، أن إسرائيل "تأخذ بالحسبان إمكانيّة تجدد المعارك في أيّة لحظة، أقرب موعد ننظر إليه هو يوم السبت المقبل، الذي نعتبره موعدًا مشحونًا".



ويأتي تعزيز الجيش الإسرائيلي لقواته في قطاع غزّة رغم إزالته الحواجز العسكريّة التي نصبها في محيط القطاع، منذ أمس، الإثنين، وإعادة تشغيل القطارات في المنطقة، بعد الأنباء عن التوصّل إلى تهدئة بين الاحتلال وفصائل المقاومة.