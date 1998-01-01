وقف مخبزاً عن العمل وضبط مواد تموينية بالخليل

الخليل / سما /

أوقفت طواقم الضابطة الجمركية وطواقم تفتيش الصحة وبدعم ومساندة جهاز الأمن الوطني اليوم الثلاثاء، مخبزاً عن العمل يفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية والبيئية، وشروط السلامة العامة بالإضافة إلى إتلاف مواد تموينية منتهية الصلاحية وضبط مواد جنسية ممنوعة من التداول في جنوب محافطة الخليل.

وأفاد بيان للعلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية أن إيقاف المخبز عن العمل جاء خلال جولة تفقدية للطواقم على المحلات التجارية داخل المحافظة، حيث أقرت لجنة السلامة العامة (الضابطة الجمركية، والصحة) إيقاف المخبز عن العمل بقرار من وزارة الصحة لحين تصويب أوضاعه والتزامه بشروط السلامة الصحية والبيئية اللازمة وتحسين ظروف بيئة العمل.

وفي السياق ذاته ومن خلال الجولة التفقدية على المحلات التجارية داخل المحافظة تم ضبط مواد تموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأخرى مواد جنسية ممنوعة من التداول داخل الأسواق الفلسطينية، حيث أقرت اللجنة إتلاف المواد التموينية الغير صالحة للاستهلاك والتحفظ على المواد الجنسية الممنوعة من التداول، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.