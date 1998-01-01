الصاروخ سقط قرب منزلي.. مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة يهدد بدفن "قادة حماس"

نيويورك /سما/

هدد داني دانون مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، بـ "دفن قادة حماس في أنفاق غزة إذا استمروا في جعل أطفالنا أهدافًا لهم"، مطالبا بـ "إدانة لا لبس فيها لحركة حماس وإدراجها كمنظمة إرهابية".

جاءت تصريحات دانون قبيل دقائق من بدء الجلسة الدورية لمجلس الأمن الدولي حول الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وقال دانون، إن الصاروخ الذي أطلق من قطاع غزة، صباح الاثنين، على منزل بالقرب من تل أبيب سقط "على بعد أمتار قليلة من منزلي هناك".

ويعقد أعضاء مجلس الأمن، جلستهم الشهرية حول الحالة في الشرق الأوسط، في وقت لاحق اليوم، للاستماع إلى إفادة من المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط "نيكولاي ميلادينوف".

ومنذ مساء يوم الإثنين وحتى فجر الثلاثاء،استهدفت الطائرات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على عدة أهداف في أنحاء غزة، ردًا على إطلاق صاروخ من القطاع، سقط شمال مدينة تل أبيب.‎

