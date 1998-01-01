الجيش الاسرائيلي يلغي "الاجراءات الأمنية"في مستوطنات غلاف غزة

غزة / سما /

ذكرت وسائل اعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن الإجراءات التي اتخذها الجيش في مستوطنات غلاف غزة بدأ العمل على تخفيفها، في إشارة الى عودة محتملة للهدوء بين الطرفين.

وقال موقع "يديعوت احرنوت" الالكتروني إن إسرائيل بدأت بإزالة الحواجز التي وضعتها قرب المناطق المحاذية للقطاع، كما عادت خطوط السكك الحديدة للعمل كالمعتاد .

ويسود هدوء حذر منذ ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء محيط قطاع غزة، بعد ليلة نفذت خلالها طائرات الاحتلال غارات على المباني في غزة فيما ردت فصائل المقاومة بإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل رغم اعلان حماس عن التوصل الى وقف لإطلاق النار.

وبحسب المكتب الإعلامي الحكومي التابع لحركة حماس، شن الجيش الإسرائيلي 50 غارة استهدفت مبان سكنية ومقرات مدنية ومواقع للفصائل الفلسطينية وأراض زراعية.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في بيان فجر الثلاثاء أنّ 30 صاروخاً أطلقت من قطاع غزة نحو إسرائيل منذ الساعة العاشرة ليلاً، ليصل إلى 60 إجمالي عدد الصواريخ التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية على البلدات الإسرائيلية منذ بدء تبادل إطلاق النار مساء الإثنين.

فيما ذكر مصدر مطلع مقرب من حركة حماس ان الوفد المصري الذي يجري اتصالات مكثفة لتثبيت الهدوء سيزور القطاع في حال اتفقت جميع الأطراف على التهدئة.