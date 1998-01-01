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نصر الله: قرار ترامب بشأن الجولان حدث مفصلي في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي

الثلاثاء 26 مارس 2019 06:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصر الله: قرار ترامب بشأن الجولان حدث مفصلي في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي


بيروت /سما/

قال حسن نصرالله الامين العام لحزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، إن  الاعتراف الأميركي بالسيادة الاسرائيلية على الجولان حدث مفصلي في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي ويدل على الاستهتار بالعالم العربي والإسلامي.

وأضاف خلال كلمة له: نتوجه بالتحية لصمود شعب غزة ومقاومتها لمواجهة العدوان الإسرائيلي.

وأوضح أن الادارة الأميركية تستخدم المؤسسات الدولية بقدر ما تخدم سياستها ومصالحها، وتؤكد على عدم قدرتها على حماية أي حق من حقوق الشعوب.

وتابع: ترامب وجه اليوم ضربة قاضية لما يسمى عملية السلام في المنطقة.

ولفت نصر الله الى أن صمت العالم العربي على مصادرة ترامب للقدس جعله يتجرأ على موقفه بشأن الجولان المحتل ولا نستبعد أن يعترف ترامب بالسيادة الاسرائيلية على الضفة الغربية.

وبين نصر الله أن  الخيار الوحيد أمام السوريين واللبنانيين والفلسطينيين لاستعادة أرضهم وحقوقهم هو المقاومة.

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