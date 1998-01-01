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المالكي يثمن العلاقات بين فلسطين وتركمانستان

الثلاثاء 26 مارس 2019 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يثمن العلاقات بين فلسطين وتركمانستان


رام الله / سما /

 ثمن رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين، اليوم الثلاثاء،  العلاقات بين دولة فلسطين وجمهورية تركمانستان، وذلك خلال لقائه نائب وزير الخارجية التركماني بردينياز ماتييف، في مقر الوزارة بمدينة رام الله.

وثمن المالكي العلاقات المميزة التي تربط البلدين والمنعكسة في زيارة الرئيس محمود عباس إلى العاصمة التركمانية عشق آباد، وتوقيع عدد من الاتفاقيات. وأعرب المالكي عن استعداد فلسطين لتزويد تركمنستان بالخبرات الفلسطينية في المجالات كافة.

وأشار المالكي لأهمية عقد جلسة المشاورات السياسية بين الطرفين في مدينة رام الله، والتي انعقدت ظهر اليوم، وأعرب عن رضاه بنتائجها، وما تم الاتفاق عليه.

وأضاف المالكي أننا نتطلع لعقد اللجنة الوزارية المشتركة لتطوير وتعزيز العلاقات بين الطرفين.

بدوره، نقل ماتييف تحيات الرئيس التركماني قربانقلي بردي محمدوف للرئيس محمود عباس. وثمن مخرجات اجتماع جلسة المشاورات السياسية.

وأشار لأهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الطرفين، معتبرا زيارته تحضيراً للزيارة التي ينوي الرئيس التركماني القيام بها قريباً تلبية لدعوة الرئيس محمود عباس.

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