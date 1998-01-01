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السعودية: فرض الأمر الواقع لا يغير في الحقائق شيئا

الثلاثاء 26 مارس 2019 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: فرض الأمر الواقع لا يغير في الحقائق شيئا


الرياض /سما/

جدد مجلس الوزراء السعودي، رفض المملكة التام واستنكارها للإعلان الذي أصدرته الإدارة الأميركية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة، وتأكيد موقفها الثابت من هضبة الجولان، وأنها أرض عربية سورية محتلة وفق القرارات الدولية ذات الصلة.

وأكد مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر اليمامة، بمدينة الرياض، أن محاولات فرض الأمر الواقع لا تغير في الحقائق شيئاً، وأن إعلان الإدارة الأمريكية هو مخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وللقرارات الدولية ذات الصلة، وستكون له آثار سلبية كبيرة على مسيرة السلام في الشرق الأوسط وأمن واستقرار المنطقة.

وجدد المجلس دعوة المملكة العربية السعودية، الأطراف كافة إلى احترام مقررات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.

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