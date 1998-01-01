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خلال مسيرة تضامن مع الاسرى

حماس تكشف: عن فحوى رسالة بعثتها المقاومة للاحتلال وتؤكد أن العدوان لن يمر دون حساب

الثلاثاء 26 مارس 2019 06:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تكشف: عن فحوى رسالة بعثتها المقاومة للاحتلال وتؤكد أن العدوان لن يمر دون حساب


غزة / سما/

خرج قادة الفصائل الفلسطيني، اليوم الثلاثاء،  في مقدمة الجماهير التي خرجت الى شوارع غزة للتضامن مع الاسرى في سجون الاحتلال.

وقال اسماعيل رضوان القيادي في حركة حماس ان المقاومة اكدت ان العدوان لن يمر دون حساب.

وأضاف :"القصف بالقصف والهدم بالهدم والدم بالدم والبادي اظلم وان عدتم عدنا هذه رسالة المقاومة التي وصلت للاحتلال واثبت ان غزة ليست لقمة سائعة كانت وستبقى رافعة للمشروع الوطني".

وأكد رضوان  ان غزة تتوحد من خلال غرفة العمليات المشتركة في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي.

وحمل رضوان اسرائيل المسؤلية عما يجرى من اعتداءات على الاسرى لان قضية الاسرى تقف على رأس اوليات الشعب الفلسطيني

وأوضح القيادي في حماس،  ان الاحتلال يتحمل المسؤؤلية عن الاحتقان من خلال الجرائم ضد الاسرى وضد غزة وضد الضفة مؤكدا ان قضية الاسرى تقف على سلم الالوية ولن يهدا للمقاومة بال حتى يتحرر الاسرى.

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