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مجدلاني يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية لشعبنا

الثلاثاء 26 مارس 2019 06:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجدلاني يدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية لشعبنا


رام الله / سما /

دعا أحمد مجدلاني الامين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء،  المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بتوفير الحماية الدولية لشعبنا.

وأدان مجدلاني، خلال ترؤسه اليوم اجتماعا للجنة المركزية للجبهة وعبر نظام الفيديوكنفرانس مع قطاع غزة والخارج، العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا في قطاع غزة، مشيرا إلى أن استخدام الاحتلال الورقة الفلسطينية في الانتخابات بات سياسة معروفة.

واستعرض الوضع الصعب الذي يعاني منه أبناء شعبنا بقطاع غزة نتيجة اجراءات حركة حماس التي تشدد الخناق على الحريات العامة والاعتقالات، وكل ما رافقها من خطوات ضد الحراك المجتمعي الذي قام على أساس رفع الظلم ووقف حالة "العبثية الادارية والسياسية "، وسياسة الفئوية، لتكريس الانقسام، عبر المزيد من الضرائب وارتفاع الاسعار، فهذا الواقع الصعب، ايضا يتطلب معالجة من نوع أخر تعيد الأمل لأهلنا بالقطاع بحياة كريمة وتلبي طموحاتهم وتقدر صمودهم في ظل عدوان احتلالي متواصل .

وتطرق إلى الأوضاع السياسية الصعبة من حصار سياسي ومالي وضغوط امريكية اسرائيلية هادفة إلى تمرير مخطط الاحتلال المدعوم امريكيا لتصفية القضية الفلسطينية، وحالة الانقسام المستعصية، التي يعمل نتنياهو على تعزيزها بالتدحرج نحو الانفصال لما يشكله ذلك من ركن اساسي في تنفيذ صفقة القرن والبحث عن شريك فلسطيني يتم تأهيله اقليميا ودوليا،  للإقامة بكيان فلسطيني معزول بغزة .

ووضع مجدلاني، المجتمعين في صورة نتائج الحوار الذي اجرته الجبهة مع رئيس الوزراء المكلف محمد اشتية، وكذلك التصور الذي قدمته لعمل الحكومة وبرنامجها، وطبيعة الصعوبات والتحديات والمتطلبات التي بحاجة  لها الحكومة لمواجهة هذه التحديات الداخلية والخارجية.

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