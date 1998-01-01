وزراء الخارجية العرب يبحثون تطورات الوضع في الجولان الجمعة المقبلة

تونس /سما/

قال محمود الخميري المتحدث الرسمي باسم القمة العربية الثلاثين في تونس، اليوم الثلاثاء، إن وزراء الخارجية العرب سيبحثون في اجتماعهم المقرر الجمعة المقبلة التطورات الأخيرة بالنسبة للجولان السوري المحتل.

وانتقد الخميري في تصريحات صحفية له، السياسات الإسرائيلية في القدس المحتلة، واصفا إياها بالعدوانية وأنها تستغل الظرف الحالي لتكريس أوضاعها في الأراضي المحتلة.

وأشاد بردود الفعل الدولية المنددة والرافضة لقرار الرئيس ترمب- الخاص باعتبار الجولان أرضا إسرائيلية- خاصة الصين والاتحاد الاوربي وروسيا.