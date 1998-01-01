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الاحتلال يقتحم مركز إسعاف قرب مخيم الجلزون

الثلاثاء 26 مارس 2019 06:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقتحم مركز إسعاف قرب مخيم الجلزون


رام الله / سما /

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مركز إسعاف، ومنزل أحد المواطنين عند الطريق الواصل بين مدينتي رام الله ونابلس، المحاذية لمخيم الجلزون شمال مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت المنطقة، وشرعت بمداهمة مركز إسعاف فادي، بالإضافة إلى أحد منازل المواطنين هناك، وطالبتهم بتسليم تسجيلات للكاميرات الخاصة بهم، علما أنها كانت قد استولت عليها في مرات سابقة.

وأكدت أن جنود الاحتلال احتجزوا طاقم الإسعاف ومنعوهم من الدخول أو الخروج إلى المركز.

يشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد أغلقت طريق رام الله - الجلزون ببوابة حديدية، مما اضطر المواطنين لسلوك طرق بديلة، والتسبب بأزمة خانقة.

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