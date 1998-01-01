  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أبو الغيط: الدول التي تنقل سفاراتها للقدس تُغامر بعلاقاتها مع العالم العربي

الثلاثاء 26 مارس 2019 05:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبو الغيط: الدول التي تنقل سفاراتها للقدس تُغامر بعلاقاتها مع العالم العربي


القاهرة /سما/

أعرب احمد أبو الغيط  الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، عن رفضه واستنكاره لما أعلنه رئيس الهندوراس، ورئيسة وزراء رومانيا، بشأن عزمهما نقل سفارة بلديهما من تل أبيب إلى القدس.

وقال محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في تصريح، إن أبو الغيط أكد أن بعض الدول التي تسعى لإرضاء الولايات المتحدة وإسرائيل من خلال الإعلان عن نقل سفارتها إلى القدس، إنما تتورط في مخالفة جسيمة للقانون الدولي الذي يعتبر القدس أرضاً محتلة، وأن نقل السفارات إليها إجراء باطل ولا يُغير هذه الوضعية، ولا يكسب الاحتلال أية صفة قانونية.

وأضاف: أن الأمين العام لجامعة الدول العربية أعتبر ان الدول التي تتخذ مثل هذه الخطوات إنما تُغامر بصداقتها للعالم العربي، داعياً إياها إلى مراجعة سياستها السلبية التي لا تخدم تحقيق السلام في المنطقة.

ولفت إلى أنه في حالة رومانيا، فإنه يبدو أن قرار نقل السفارة للقدس اتخذ على اساس اهواء شخصية لدى رئيسة الوزراء، وان الرئيس الروماني له تقدير مختلف للأمر من واقع ادراكه لتبعاته السلبية.

ودعا أبو الغيط هندوراس ورومانيا إلى إجراء مراجعة لمواقفهما، مشيرا إلى أن القمة العربية التي تُعقد بتونس مطلع الأسبوع القادم سوف تدرس هذا الموضوع.

الأكثر قراءة اليوم

فيديو وصور.. قصف اسرائيلي متواصل على قطاع غزة وتدمير مكتب هنية

رغم الحديث عن تهدئة.. جيش الاحتلال: الغارات على غزة مرحلة أولى لعملية واسعة النطاق

اذاعة جيش الاحتلال تتحدث عن نتائج الجولة الحالية بين تل ابيب وغزة ..

صحيفة عبرية: إسرائيل في مأزق و تسعى لتحقيق توازن بغزة يسمح تغيير المعادلة

نتنياهو يعود الى اسرائيل ويتوعد غزة بشن المزيد من الغارات

مستوطن يصف لحظات سقوط صاروخ على منزله بسديروت

بسبب القدس.. الرئيس الروماني: جهل “دانشيلا” ألغى زيارة ملك الأردن لبوخارست

الأخبار الرئيسية

نتنياهو : وجهنا امس ضربات لحماس هي الأقوى منذ 4 سنوات

قصف

الاعلام العبري: تواصل الاستعدادات والتحضيرات لحرب رابعة على قطاع غزة

قصف

في انتظار عودة نتنياهو.. وزراء اسرائيليون : اسرائيل لم تعلن وقف اطلاق النار

جيروزالم بوست: نتنياهو أُصيب بالذعر بعد إطلاق الصاروخ وحماس أجبرته على العودة

جهود مصرية لتثبيت التهدئة .. الفصائل الفلسطينية تلتزم واسرائيل تضع شروطا