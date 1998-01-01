عريقات يؤكد وجوب تثبيت التهدئة مع إسرائيل في غزة

رام الله / سما /

أكد صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، اليوم الثلاثاء، على وجوب تثبيت التهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة.

ودعا عريقات ، في بيان عقب لقائه وفدا برلمانيا ألمانيا برئاسة نائبة رئيس حزب اليسار جيزينه لوتش، الفصائل الفلسطينية إلى التعاون مع المسؤولين في مصر لتثبيت التهدئة في غزة.

وثمن عريقات "الجهود الجبارة التي يبذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية، لحماية أرواح وممتلكات شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة".

ويسود هدوء حذر قطاع غزة ومحيطه منذ صباح اليوم بعد ليلة شنت فيها إسرائيل هجمات جوية ومدفعية مكثفة وإطلاق فصائل فلسطينية قذائف صاروخية.

وتوقفت غارات إسرائيل وهجمات الفصائل الفلسطينية الصاروخية منذ الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي تقريبا، فيما واصلت طائرات إسرائيلية تحليقها في أجواء القطاع.

وقالت مصادر فلسطينية إن الطائرات الإسرائيلية أغارت على أكثر من 50 هدفا في قطاع غزة منذ أمس مستهدفة تسعة مواقع تدريب وعدة بنايات سكنية ومقرات مدنية وأراض زراعية.

وأسفرت الغارات بحسب المصادر عن إصابة 10 فلسطينيين بجروح مختلفة حتى الآن.

وكانت مصادر في حركة "حماس" أعلنت عن تهدئة مع إسرائيل في قطاع غزة بوساطة مصرية.

و استهدفت إسرائيل سلسلة غارات على قطاع غزة على مدار عدة ساعات مستهدفة مواقع حكومية وأخرى للتدريب تتبع لحركة حماس ضمن حملتها للرد على إطلاق صاروخ محلي على شمال تل أبيب ما أدى إلى إصابة سبعة إسرائيليين بجروح.