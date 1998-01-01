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ملادينوف: الوضع في غزة لا يمكن أن يستمر والاحتجاجات هناك تظهر الحاجة لعودة الحكومة

الثلاثاء 26 مارس 2019 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملادينوف: الوضع في غزة لا يمكن أن يستمر والاحتجاجات هناك تظهر الحاجة لعودة الحكومة


غزة / سما/

قال نيكولاي ملادينوف منسق الأمم المتحدة في عملية السلام للشرق الاوسط، إن إسرائيل لم تتخذ أي خطوة من أجل وقف الاستيطان وهدم المنازل في الأرضي الفلسطينية.

وأضاف ملادينوف في جلسة مجلس الأمن: "عملت بشكل حثيث مع مصر لوقف التصعيد في قطاع غزة"، موضحا أن تظاهرات الفلسطينيين على حدود قطاع غزة مستمرة فيما تواجهها إسرائيل بالقصف والنار.
واشار ملادينوف الى أن التصعيد بين إسرائيل وفصائل غزة مستمر رغم القرارات الداعية للتهدئة، مضيفا: أن عمليات هدم وتدمير المنازل والمباني في الأراضي الفلسطينية مستمرة.
وأكد ملادينوف أنه على القوات الإسرائيلية ضبط النفس تجاه المتظاهرين على حدود قطاع غزة، موضحا أن الأحداث في غزة أظهرت هشاشة الوضع هناك، وأدعو الأطراف كافة إلى ضبط النفس.
واردف:  الوضع في غزة لا يمكن أن يستمر والاحتجاجات هناك تظهر الحاجة إلى عودة الحكومة.

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