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الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز الكترونية بقيمة 23 ألف شيكل

الثلاثاء 26 مارس 2019 04:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تكشف ملابسات جريمة ابتزاز الكترونية بقيمة 23 ألف شيكل


الخليل / سما /

كشفت الشرطة، اليوم الثلاثاء، عن ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني بقيمة 23 ألف شيكل والتي طالت احدى السيدات وتلقي القبض على الفاعل في الخليل .

وذكر بيـان إدارة العلاقــات العامــة والاعــلام بالشرطـة، بأنه وبناء على شكوى تلقتها وحدة الجرائم الالكترونية بالمباحث العامة من احدى السيدات والتي تتعلق بقيام مجهول بابتزازها عبر تطبيق الواتساب ماليا بقيمة 23 الف شيكل مقابل عدم نشر صورها الشخصية، وانها قامت بالفعل بدفع هذا المبلغ الا انه استمر بمطالبتها بدفع المزيد من الأموال، على الفور باشرت الشرطة إجراءات البحث والتحري الالكتروني لكشف ملابسات الجريمة والقاء القبض على الفاعل .

وأضاف البيان، بأنه وبعد الانتهاء من إجراءات البحث والتحري تمكنت وحدة الجرائم الالكترونية من تحديد هوية المشتبه به بعملية الابتزاز والقاء القبض عليه وضبط الهاتف المستخدم بالجريمة بحوزته والذي يحوي صور المشتكية والتحرز عليه حسب الأصول .

وأكد البيان على توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة لاستكمال المقتضى القانوني بحقه اصولا.

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