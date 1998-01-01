الأشغال الشاقة المؤقتة 5 سنوات وغرامة لمدان ببيع مخدرات

رام الله / سما /

حكمت محكمة الجنايات الكبرى المنعقدة في بيت لحم، برئاسة القاضي ياسمين جراد، وعضوية القاضي جمال شديد، والقاضي أحمد الحجوج، اليوم الثلاثاء، على المتهم (م.ف) بالأشغال الشاقة المؤقتة 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف دينار أرني بتهمة نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بالاشتراك بقصد الاتجار بها.

واستندت المحكمة في قرارها الى إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، ممثلة برئيسها رشاد الهوارين، ولأحكام المادتين 21 من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 لشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية.

واستنادا لنص المادة 72 عقوبات دمج العقوبات وتطبيق الأشد على إن يتم احتساب مدة توقيفه التي أمضاها موقوفا على ذمة هذه الدعوى، واستنادا لنص المادة 37 من ذات القانون الحكم بمصادرة المواد وإتلافها وإلزامه بدفع مبلغ 1000 دينار نفقات محاكمة .

واستنادا إلى البينات والمرافعات التي قدمتها النيابة العامة، المتهم (م.ف) بتهمة نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بالاشتراك بقصد الاتجار بها، خلافا ، وحكمت عليه الحبس مدة خمس سنوات و 5000 دينار ردني .