  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

​نواب الأردن يُطالبون بإلغاء اتفاقية الغاز مع "إسرائيل"

الثلاثاء 26 مارس 2019 04:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
​نواب الأردن يُطالبون بإلغاء اتفاقية الغاز مع "إسرائيل"


عمان /سما/

طالب مجلس النواب الأردني، اليوم الثلاثاء، بإلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، الموقعة في سبتمبر/أيلول 2016، وتلقى رفضا شعبيا كذلك.

وجاء ذلك خلال جلسة صباحية عقدها المجلس بحضور رئيس وأعضاء الحكومة.

ولا يملك مجلس النواب الأردني، صلاحيات وقف الاتفاقية، لكن بإمكانه تحويل الملف إلى المحكمة الدستورية في المملكة للبت فيها، أو تحويله لمجلس الأعيان.

وتطابقت مواقف النواب خلال الجلسة بشأن الاتفاقية، معتبرين "الغاز مسروقا في الأصل من أرض عربية" وأن بإمكان بلادهم اللجوء لمصادر أخرى تشتري منها الغاز، بدلاً من التطبيع مع "إسرائيل".

ومن المنتظر أن يصوت المجلس بعد الانتهاء من مداخلات أعضائه، على قراره بشأن الاتفاقية في حدود صلاحياته، من حيث طلب إلغائها من الحكومة دون إلزام أو مراجعة بنودها، أو تحويلها للمحكمة الدستورية لإبداء الرأي فيها.

و الاتفاقية التي جرى توقيعها في سبتمبر/أيلول 2016 بين اسرائيل والاردن، تنص على تزويد الأردن بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز، على مدار 15 عاماً.

الأكثر قراءة اليوم

فيديو وصور.. قصف اسرائيلي متواصل على قطاع غزة وتدمير مكتب هنية

رغم الحديث عن تهدئة.. جيش الاحتلال: الغارات على غزة مرحلة أولى لعملية واسعة النطاق

اذاعة جيش الاحتلال تتحدث عن نتائج الجولة الحالية بين تل ابيب وغزة ..

قناة عبرية تكشف: عن فحوى رسالة ابلغها الجيش لسكان غلاف غزة

صحيفة عبرية: إسرائيل في مأزق و تسعى لتحقيق توازن بغزة يسمح تغيير المعادلة

نتنياهو يعود الى اسرائيل ويتوعد غزة بشن المزيد من الغارات

مستوطن يصف لحظات سقوط صاروخ على منزله بسديروت

الأخبار الرئيسية

نتنياهو : وجهنا امس ضربات لحماس هي الأقوى منذ 4 سنوات

قصف

الاعلام العبري: تواصل الاستعدادات والتحضيرات لحرب رابعة على قطاع غزة

قصف

في انتظار عودة نتنياهو.. وزراء اسرائيليون : اسرائيل لم تعلن وقف اطلاق النار

جيروزالم بوست: نتنياهو أُصيب بالذعر بعد إطلاق الصاروخ وحماس أجبرته على العودة

جهود مصرية لتثبيت التهدئة .. الفصائل الفلسطينية تلتزم واسرائيل تضع شروطا