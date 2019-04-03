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"الأوقاف" ومنظمة الغذاء العالمية تبحثان سبل التعاون المشترك

الثلاثاء 26 مارس 2019 03:18 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

بحثت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ومنظمة الغذاء العالمية ،" FAO "اليوم الثلاثاء، سبل التعاون المشترك، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ المشروع الوطني للأمن الغذائي، والتنمية المستدامة وخاصة في المناطق المهمشة والفقيرة  .

ويأتي هذا المشروع ضمن خطة المنظمة لربط جميع المؤسسات التي تعنى بمحاربة الفقر والجوع لتشكيل لجان مشتركة لوضع خطة عمل لتنفيذه بمشاركة وزارة الأوقاف ووزارات أخرى  .

وأثنى مدير الأراضي والمشاريع الزراعية في الأوقاف عمار ابو الشعر على برامج منظمة الغذاء العالمية ودورها في مساعدة شعبنا، مؤكدا الاستعداد لتقديم كل ما يلزم لإنجاح هذا المشروع خاصة في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

#وزارة الأوقاف #منظمة الغذاء

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