وقفة تضامنية مع الأسرى في جنين

جنين / سما /

احتشد عشرات المواطنين في مدينة جنين، اليوم الثلاثاء، في وقفة دعم واسناد للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمت أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة جنين، علم فلسطين، ولافتات كتب عليها شعارات تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وأخرى تدعو مؤسسات المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل للإفراج عنهم.

وحمّل المتحدثون في الوقفة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على حياة الأسرى جميعا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين كافة المؤسسات الحقوقية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأحرار العالم، بتحمل مسؤولياتهم إزاء ما يتعرض له الأسرى من ظلم ممنهج في سبيل النيل من كرامتهم ، وبذل مزيد من الحراك دعما وإسنادا لأسرانا.