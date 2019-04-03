  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وقفة تضامنية مع الأسرى في جنين

الثلاثاء 26 مارس 2019 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT


جنين / سما /

احتشد عشرات المواطنين في مدينة جنين، اليوم الثلاثاء، في وقفة دعم واسناد للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

ورفع المشاركون في الوقفة التي نظمت أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة جنين، علم فلسطين، ولافتات كتب عليها شعارات تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وأخرى تدعو مؤسسات المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل للإفراج عنهم.

وحمّل المتحدثون في الوقفة حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة على حياة الأسرى جميعا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين كافة المؤسسات الحقوقية، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأحرار العالم، بتحمل مسؤولياتهم إزاء ما يتعرض له الأسرى من ظلم ممنهج في سبيل النيل من كرامتهم ، وبذل مزيد من الحراك دعما وإسنادا لأسرانا.

#وقفة تضامنية

الأكثر قراءة اليوم

فيديو وصور.. قصف اسرائيلي متواصل على قطاع غزة وتدمير مكتب هنية

رغم الحديث عن تهدئة.. جيش الاحتلال: الغارات على غزة مرحلة أولى لعملية واسعة النطاق

اذاعة جيش الاحتلال تتحدث عن نتائج الجولة الحالية بين تل ابيب وغزة ..

قناة عبرية تكشف: عن فحوى رسالة ابلغها الجيش لسكان غلاف غزة

صحيفة عبرية: إسرائيل في مأزق و تسعى لتحقيق توازن بغزة يسمح تغيير المعادلة

نتنياهو يعود الى اسرائيل ويتوعد غزة بشن المزيد من الغارات

"المشتركة": كل الاهداف بمرمى المقاومة والاحتلال سيفاجأ برد شديد

الأخبار الرئيسية

قصف

الاعلام العبري: تواصل الاستعدادات والتحضيرات لحرب رابعة على قطاع غزة

قصف

في انتظار عودة نتنياهو.. وزراء اسرائيليون : اسرائيل لم تعلن وقف اطلاق النار

جيروزالم بوست: نتنياهو أُصيب بالذعر بعد إطلاق الصاروخ وحماس أجبرته على العودة

جهود مصرية لتثبيت التهدئة .. الفصائل الفلسطينية تلتزم واسرائيل تضع شروطا

لهذه الاسباب .. قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية يحذرون من المساس بالأسرى