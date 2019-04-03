بوجبا يخبر إدارة مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل !

وكالات / سما /

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية بأن الفرنسي بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قد أخبر إدارة الشياطين الحمر برغبته في الرحيل عن صفوف اليونايتد في سوق الانتقالات الصيفية.

وخرجت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة تتحدث عن إمكانية رحيل بول بوجبا عن مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي المقبل، وسط اهتمام كبرى أندية أوروبا بالتعاقد معه.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن بول بوجبا اجتمع مع إدارة مانشستر يونايتد، وطلب من النادي الموافقة على رحيله في الصيف المقبل، بعدما عاد لفريقه القديم اليونايتد في صيف 2016، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي بمبلغ يقدّر بحوالي 95 مليون استرليني.

وبالرغم من تألقه اللافت للأنظار مع فريق مانشستر يونايتد منذ استلام النرويجي أولي جونار سولشاير مسؤولية تدريب اليونايتد، خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو، بتسجيله أربعة عشر هدفًا، وصناعة 11 آخرين في 37 مباراة، إلا أن النجم الفرنسي قد قرر الرحيل عن الشياطين الحمر.

وأشارت “آس” أن الدولي الفرنسي بول بوجبا سينتقل الموسم المقبل للعب في الدوري الإسباني، أو العودة للدوري الإيطالي، وتشير التقارير إلى أن محطة اللاعب المقبلة ستكون إما ريال مدريد، أو يوفنتوس.

الجدير بالذكر أن عقد بول بوجبا سينتهي مع فريقه مانشستر يونايتد في صيف عام 2021، مع إمكانية تمديد عقده لموسم آخر، لينتهي في صيف عام 2022.