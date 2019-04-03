  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بوجبا يخبر إدارة مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل !

الثلاثاء 26 مارس 2019 03:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
بوجبا يخبر إدارة مانشستر يونايتد برغبته في الرحيل !


وكالات / سما /

كشفت صحيفة “آس” الإسبانية بأن الفرنسي بول بوجبا نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي قد أخبر إدارة الشياطين الحمر برغبته في الرحيل عن صفوف اليونايتد في سوق الانتقالات الصيفية.

وخرجت العديد من التقارير الصحفية في الفترة الأخيرة تتحدث عن إمكانية رحيل بول بوجبا عن مانشستر يونايتد في الميركاتو الصيفي المقبل، وسط اهتمام كبرى أندية أوروبا بالتعاقد معه.

وذكرت الصحيفة الإسبانية بأن بول بوجبا اجتمع مع إدارة مانشستر يونايتد، وطلب من النادي الموافقة على رحيله في الصيف المقبل، بعدما عاد لفريقه القديم اليونايتد في صيف 2016، قادمًا من يوفنتوس الإيطالي بمبلغ يقدّر بحوالي 95 مليون استرليني.

وبالرغم من تألقه اللافت للأنظار مع فريق مانشستر يونايتد منذ استلام النرويجي أولي جونار سولشاير مسؤولية تدريب اليونايتد، خلفًا للبرتغالي جوزيه مورينيو، بتسجيله أربعة عشر هدفًا، وصناعة 11 آخرين في 37 مباراة، إلا أن النجم الفرنسي قد قرر الرحيل عن الشياطين الحمر.

وأشارت “آس” أن الدولي الفرنسي بول بوجبا سينتقل الموسم المقبل للعب في الدوري الإسباني، أو العودة للدوري الإيطالي، وتشير التقارير إلى أن محطة اللاعب المقبلة ستكون إما ريال مدريد، أو يوفنتوس.

الجدير بالذكر أن عقد بول بوجبا سينتهي مع فريقه مانشستر يونايتد في صيف عام 2021، مع إمكانية تمديد عقده لموسم آخر، لينتهي في صيف عام 2022.

#بول بوجبا #مانشستر يونايتد

الأكثر قراءة اليوم

فيديو وصور.. قصف اسرائيلي متواصل على قطاع غزة وتدمير مكتب هنية

رغم الحديث عن تهدئة.. جيش الاحتلال: الغارات على غزة مرحلة أولى لعملية واسعة النطاق

اذاعة جيش الاحتلال تتحدث عن نتائج الجولة الحالية بين تل ابيب وغزة ..

قناة عبرية تكشف: عن فحوى رسالة ابلغها الجيش لسكان غلاف غزة

صحيفة عبرية: إسرائيل في مأزق و تسعى لتحقيق توازن بغزة يسمح تغيير المعادلة

نتنياهو يعود الى اسرائيل ويتوعد غزة بشن المزيد من الغارات

"المشتركة": كل الاهداف بمرمى المقاومة والاحتلال سيفاجأ برد شديد

الأخبار الرئيسية

قصف

الاعلام العبري: تواصل الاستعدادات والتحضيرات لحرب رابعة على قطاع غزة

قصف

في انتظار عودة نتنياهو.. وزراء اسرائيليون : اسرائيل لم تعلن وقف اطلاق النار

جيروزالم بوست: نتنياهو أُصيب بالذعر بعد إطلاق الصاروخ وحماس أجبرته على العودة

جهود مصرية لتثبيت التهدئة .. الفصائل الفلسطينية تلتزم واسرائيل تضع شروطا

لهذه الاسباب .. قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية يحذرون من المساس بالأسرى