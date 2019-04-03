غزة / سما /

أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن تأجيل نهائي بطولة "طوكيو 3", الذي كان مقررا غدا الأربعاء على ملعب فلسطين بغزة.

وأكد الاتحاد أن نهائي "طوكيو 3" بين اتحاد خانيونس وخدمات البريج, لن يقام في موعده, بسبب التصعيد (الإسرائيلي) على قطاع غزة.

ولم يحدد الاتحاد الموعد الجديد لنهائي "طوكيو 3", وسط توقعات أن يكون الأسبوع المقبل, بعد عودة الهدوء للقطاع.

يشار إلى أن اتحاد خانيونس وصل النهائي بعد تخطيه عقبة خدمات رفح (4-3) بركلات الترجيح, عقب التعادل (1-1) في الوقت الأصلي, بينما انتصر خدمات البريج على خدمات المغازي (1-0).