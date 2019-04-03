سيخلفه "قيامة عثمان".. هذا موعد الحلقة الأخيرة من مسلسل "أرطغرل"

وكالات / سما /

يودع النجم التركي إنغين ألتان دوزياطان، بطل مسلسل “قيامة أرطغرل”، محبيه في أيار/مايو المقبل، حيث تبث الحلقة الأخيرة من السلسلة التي استمرت خمسة مواسم، على أن تتواصل بسلسلة “قيامة عثمان”، في الموسم الجديد.

موعد الحلقة الأخيرة من المسلسل المحبوب والشهير تركيا وعالميا، والذي حقق نسب مشاهدة عالية في السنوات السابقة، سيكون في 29 أيار/مايو المقبل، وفي هذه الحلقة سيودع عشاق “أرطغرل” بطلهم المحبوب، بحسب صحيفة تركيا.

وستكون الحلقة الأخيرة هي نهاية الموسم الخامس، ونهاية السلسلة، إيذانا ببدء السلسلة الجديدة الموسم المقبل، وفي هذه الحلقة ينتظر أن يتوفى أرطغرل، ويتولى ابنه عثمان مقاليد الحكم لقبيلة “قايي” التركمانية، قبيل أن يؤسس الدولة العثمانية.

ويشكل هذا الإعلان صدمة لعشاق البطل والمسلسل، ولكن الإثارة ستستمر مع تحديد 13 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، موعدا لبدء سلسلة “قيامة عثمان”، والذي ينتظر أن يستمر خمسة مواسم مقبلة.

ويجسد دور عثمان غازي في المسلسل الجديد، الفنان التركي الشهير بوراك أوزجفيت، وكانت الأوساط المتابعة قد توقعت أن يجتمع النجمان دوزياطان وأوزجفيت في المسلسل قبيل انتهاء سلسلة “قيامة ارطغرل”، ولكن الصحيفة تؤكد أن هذا لن يحدث في المسلسل.

وتدور أحداث مسلسل “قيامة أرطغرل”، في القرن الـ13 الميلادي، ويعرض سيرة حياة البطل أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول، مؤسس الدولة العثمانية (656هـ ـ 1258م/ 726هـ ـ 1326م).

وبانتظار انتهاء موسم هذا العام من “قيامة أرطغرل”، يتطلع المشاهدون، كما أسرة المسلسل، إلى العودة في العام القادم مع مسلسل “قيامة عثمان غازي”، في سلسلة جديدة.

وحققت المسلسلات التركية نجاحا ملحوظا، خلال السنوات العشر الأخيرة، على شاشات 156 دولة، بحجم تصدير بلغ قرابة 350 مليون دولار.

(الأناضول)