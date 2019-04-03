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القيادة تبذل كل الجهد لوقف العدوان عن غزة

الثلاثاء 26 مارس 2019 02:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
القيادة تبذل كل الجهد لوقف العدوان عن غزة


رام الله / سما /

 أكد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول ان القيادة تبذل كل جهد ممكن من اجل وقف هذا العدوان، حيث اجرى الرئيس ابو مازن اتصالات مع مصر والاردن والقوى الاقليمية والدولية لوقف العدوان لحماية ابناء الشعب في قطاع غزة.
واكد العالول في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح الثلاثاء، ان الاحتلال يواصل حربه ضد قطاع غزة من اجل كسب الاصوات والتنافس في
الانتخابات الاسرائيلية على حساب الدم الفلسطيني.
واعتبر نائب رئيس حركة فتح ان العدوان على غزة تعزز امس بقرار اعتراف ترامب بسيادة اسرائيل على الجولان، وهو ما يشكل انقلابا تاما بالمفاهيم التي لها
علاقة بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
واشار العالول الى ان المطلوب من القمة العربية مواقف اكثر وضوحا وعدم التعاطي مع اسرائيل استنادا لقرارات القمم السابقة، مشيرا الى اهمية استدعاء سوريا الى حضور هذه القمة خاصة بعد اعتداء الادارة الامريكية على اراضيها باعتراف ترمب بسيادة اسرائيل على الجولان.

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