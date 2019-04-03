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مستوطنون يقتحمون محيط مدرستين جنوب شرق بيت لحم

الثلاثاء 26 مارس 2019 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT


بيت لحم / سما /

إقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، محيط مدرستين أساسيتين مختلطتين للذكور والإناث في بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح، بأن حوالي (40) مركبة تابعة للمستوطنين قامت بالتجمهر على الشارع الرئيسي في محيط المدارس، وسط استفزازات للمواطنين.

وأشار مدير التربية والتعليم في محافظة بيت لحم سامي مروة، إلى أن المستوطنين اقتحموا المحيط الخارجي لمدرستي الخنساء والجرم المختلطتين، إلا أن الهيئة التدريسية تصدت لهم، وتم الاعتداء على المعلمين والمعلمات، قبل ان يتم إغلاق البوابة الرئيسية، ومنعهم من التقدم.

وأضاف مروة، ان هذا العمل الهمجي خلق حالة من الخوف والرعب بين صفوف الطلبة، مشيرا الى ان المستوطنين يتجمعون الآن قبالة المدرستين، ويرفعون الأعلام الإسرائيلية، وسط حماية مشددة من قبل قوات الاحتلال.

#مستوطنون

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