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هيئة الأسرى: 30 الجاري آخر موعد لاستقبال طلبات تقدم الأسرى لامتحان "الانجاز"

الثلاثاء 26 مارس 2019 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن آخر موعد لاستقبال طلبات التقدم لامتحان الثانوية العامة "الإنجاز" للأسرى للعام 2019، هو نهاية الشهر الجاري 30/3/2019.

وأشارت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، إلى أن تقديم الطلبات يتم في مديريات الهيئة، كلّ حسب منطقته، مع ضرورة تقديم المستندات المطلوبة وهي: ورقة صليب بتاريخ حديث للعام 2019، وشهادة آخر صف أنهاه الأسير مصدقة حسب الأصول، وشهادة ميلاد أصلية أو مصدقة للأسير.

وأوضحت أن من شروط التقدم للامتحان أن يكون الأسير أنهى الصف الرابع الأساسي بنجاح، وعمره 20 عاما فأكثر، وأتم خمس سنوات متواصلة فأكثر في المعتقل قبل تاريخ 1/7/2019، على أن يكون حكمه مؤبدا، أو 25 عاما فأكثر، وكل أسير أنهى الصف الخامس بنجاح، وعمره 20 عاما فأكثر وأتم خمس سنوات متواصلة فأكثر قبل تاريخ 1/7/2019، على أن يكون الحكم عشرين عاما فأكثر، وكل أسير أنهى الصف السادس أو السابع أو الثامن بنجاح، وعمره 20 عاما فأكثر وأتم ثلاث سنوات متواصلة، أو أربع سنوات متقطعة فأكثر قبل تاريخ 1/7/2019، وكل أسير أنهى الصف التاسع أو العاشر بنجاح، وعمره تسعة عشر عاما فأكثر، وأتم عاما كاملا متواصلا أو أكثر قبل تاريخ 1/7/2019، وكل أسير أنهى الصف الحادي عشر بنجاح عام 2018 أو قبل ذلك، أو اعتقل وهو على مقاعد الدراسة من الصف الثاني عشر، بغض النظر عن العمر وفترة الاعتقال، وكل أسير تقدم في الأعوام السابقة لامتحان الثانوية العامة الفلسطينية (الإنجاز) أو ما يعادلها، بغض النظر عن العمر أو فترة الاعتقال.

وأكدت أن كل أسير يتم الإفراج عنه قبل تاريخ 1/7/2019 لا يحق له التقدم للامتحان.

#هيئة الأسرى

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