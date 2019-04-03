عريقات يلتقي وفداً برلمانياً ألمانياً

رام الله / سما /

التقى الدكتور صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية وفداً برلمانياً ألمانياً برئاسة نائبة رئيس حزب اليسار الدكتور جيزين لوتزتش والوفد البرلماني المرافق لها يرافقهم ممثل ألمانيا في فلسطين.

وأكد عريقات على وجوب تثبيت التهدئة في قطاع غزة مثمناً عالياً الجهود الجبارة التي يبذلها الأشقاء في جمهورية مصر العربية، لحماية أرواح وممتلكات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، من خلال وقف الإعتداءات الإسرائيلية المتكررة، داعياً جميع الفصائل والحركات السياسية إلى التعاون مع الأشقاء في مصر وتحقيق تثبيت التهدئة.

وعلى صعيد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان العربي السوري المحتل، شدد عريقات أن هذه القرارات وغيرها التي تعتبر الاستيطان شرعي، وتسقط قضية اللاجئين والدولة والحدود والأمن من طاولة المفاوضات، بأنها لا تخلق حقاً ولا تنشأ التزاماً.

وأن هذه القرارات تعد لعصر ما بعد القانون الدولي، إذ أنها تستبدل مبدأ عدم جواز احتلال أراضي الغير بالقوة، بمبدأ إجازة الاحتلال بالقوة، وتحويل قوة المنطق والقانون إلى منطق القوة والظلم.

وأضاف عريقات أن القيم المشتركة بين الرئيس ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تتمثل بغطرسة القوة، والظلم، وإنعدام الأخلاق وكراهية العرب والمسلمين، وان هذه الممارسات تحرم المنطقة وشعوبها من السلام والأمن والاستقرار وتفرض على الجميع العيش بالسيف، إذ أن عصر ما بعد القانون الدولي يعني اتساع دائرة العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء، وأن على المجتمع الدولي مواجهة هذه السياسات والممارسات ووقفها قبل أن تتحول العلاقات الدولية إلى قانون الغاب.