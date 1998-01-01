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ولدت من دون يدين.. وتعمل سائقة في "أوبر"

الثلاثاء 26 مارس 2019 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
ولدت من دون يدين.. وتعمل سائقة في "أوبر"


وكالات / سما /

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية قصة مثيرة لامرأة، تدعى جانيت براون، نجحت في التأقلم مع الحياة بشكل طبيعي، بالرغم من أنها ولدت مع عيب خلقي مؤثر.

وقالت الصحيفة إن براون، التي تبلغ من العمر 31 عاما، وتعيش في ولاية نورث كارولينا الأميركية، ولدت من دون يدين، لكنها تقوم بكل شيء بنفسها، مضيفة "كما أنها تعمل سائقة لأوبر".

وذكرت براون أنها تعمل مع أوبر في الصباح حين يكون ولداها في المدرسة، مضيفة أن الركاب غالبا لا يلاحظون عيبها الخلقي.

وتابعت أنها "ولدت من دون يدين، إلى جانب عدم امتلاكها أصابع في قدميها".

وأوضحت سائقة أوبر أنها قررت تأسيس منظمة غير ربحية لمساعدة الأشخاص، الذين يعانون من نفس مشكلتها، وتحفيزهم على عيش حياتهم بطريقة طبيعية.

وأردفت قائلة "أريد أن أقول للأشخاص الذين يعانون من العيوب الخلقية إنهم لا يحتاجون إخفاء أنفسهم والابتعاد عن الناس.. يجب أن تعيشوا حياتكم بالطريقة التي تريدونها".

وعن زبناء أوبر، كشفت براون أنهم يتعاملون معها بشكل جيد، مضيفة "أغلبهم يقولون إنني سائقة جيدة ويريدون أن أصبح سائقتهم الخاصة".

#أوبر #سائقة

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