5 أشياء لتنظيف القولون وتهدئته

وكالات / سما /

عند التعرض للضغط النفسى الشديد يتأثر بشكل سلبى بعض أعضاء الجسم، ومن أكثرهم القولون فهو من أعضاء الجسم التى تتأثر بالحالة النفسية السيئة، وأيضا يتأثر بنوعية الطعام المتناول يوميا، وقدم التقرير التالى بعض النصائح الهامة لتنظيف القولون والعناية به وفقا لموقع "healthline".

أشار التقرير، إلي أن القولون هو عضو مهم للجسم، وعند تعرضه لأى مشكلة نتيجة للأطعمة الدهنية أو التوتر العصبي، وهذا يتسبب فى الشعور والمرور بألم شديد في القولون، ويصاحبه الانتفاخ الشديد، ولذا عليك تجنب ذلك ببعض النصائح الهامة.

قدم التقرير بعض الطرق الطبيعية لتنظيف القولون، ومنها:

-عليك الإكثار من تناول الزبادى لأنه يساهم فى التقليل من الأضرار الناتجة عن مشاكل القولون والألم.

-أكثر من شرب الماء يوميا، فهي لها دور كبير في التقليل من الألم القولون.

-غذاء القولون هو الأطعمة الغنية بالألياف، كالخضروات الورقية كالخيار والخس والبرتقال.

-كما أن هناك العديد من المشروبات التي تعمل على تنظيف القولون، كعصير الليمون والتفاح.

- وأخيرا نصح التقرير، بضرورة تناول الحليب يوميا، لأنه يساهم بشكل كبير في الحصول على علاج القولون.