  1. الرئيسية
  2. الصحة

10 غرامات مكسرات يوميا تحمي دماغك من الخرف

الثلاثاء 26 مارس 2019 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
10 غرامات مكسرات يوميا تحمي دماغك من الخرف


وكالات / سما /

أفادت دراسة حديثة بأن تناول المكسرات على المدى الطويل يعد المفتاح لتحسين الصحة الإدراكية ومكافحة الخرف لدى كبار السن.

وأجرى الدراسة باحثون بجامعة جنوب أستراليا، ونشرت في مجلة التغذية والصحة والشيخوخة (The Journal of Nutrition, Health & Aging) العلمية.

وحللت الدراسة بيانات مسح التغذية الصحية في الصين، التي تم جمعها على مدار 22 عاما، وراقب الباحثون 4822 شخصا، تزيد أعمارهم على 55 عاما. ووجد الباحثون أن 17% من المشاركين كانوا يتناولون المكسرات بشكل منتظم، ومعظمهم يتناولون الفول السوداني.

ولاحظ الباحثون أن تناول أكثر من عشرة غرامات من المكسرات يوميا، بما فيها الفول السوداني، كان مرتبطا بشكل إيجابي بتحسين الأداء العقلي لكبار السن، بما في ذلك تحسين طرق التفكير والمنطق والذاكرة بنسبة 60%، مقارنة بمن لا يتناولون المكسرات.

وقال قائد فريق البحث الدكتور مينغ لي إن المكسرات والفول السوداني لها آثار مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة، التي يمكن أن تخفف وتقلل التدهور المعرفي.

كما أن المكسرات غنية بالدهون الصحية والبروتين والألياف ذات الخصائص الغذائية التي يمكن أن تخفض الكوليسترول وتحسن الصحة المعرفية، وفق مينغ.

خرف

والخرف مسمى لمجموعة من الأعراض المرتبطة بمجموعة من الأمراض التي تؤثر في تفكير الشخص وقدراته العقلية والاجتماعية، وليس اسما لمرض معين.

وهو اضطراب مرضي يصيب الشخص، وليس تغيرا طبيعيا في الدماغ بسبب التقدم في العمر، بل إن هذا التغير يؤدي إلى تقهقر نوعية حياة الشخص عامة.

ويعتبر داء ألزهايمر أكثر أسباب الإصابة بالخرف شيوعا، وهذا يعني أن الخرف وألزهايمر ليسا شيئا واحدا، فالخرف مجموعة من الأعراض التي قد تكون ناجمة عن ألزهايمر، كما قد تنتج عن اضطرابات أخرى.

وحتى يصنف شخص بأنه مصاب بالخرف فيجب أن تكون لديه مشكلة في وظيفتين على الأقل من وظائف الدماغ؛ ففقدان الذاكرة أو النسيان وحده لا يعني أن الشخص مصاب بالخرف، فمثلا يعاني مريض الخرف من فقدان الذاكرة وصعوبات في الحكم على الأشياء أو تقييم بعض الأمور، أو مشاكل في استعمال اللغة، أو يصبح غير قادر على القيام بالأعمال اليومية مثل دفع الفواتير، أو يصاب بمشاكل في تحديد الجهات والأماكن، فلا يعرف وجهته أثناء قيادته السيارة مثلا.

#المكسرات

الأكثر قراءة اليوم

فيديو وصور.. قصف اسرائيلي متواصل على قطاع غزة وتدمير مكتب هنية

رغم الحديث عن تهدئة.. جيش الاحتلال: الغارات على غزة مرحلة أولى لعملية واسعة النطاق

الاحتلال : لدينا دليل قاطع بان حماس اطلقت الصاروخ على تل ابيب ولم يكن خطأ بشريا

الاحتلال: الجيش يعزز قواته استعدادا لعملية عسكرية ضد غزة وجهود مصرية اممية لمنعها

اذاعة جيش الاحتلال تتحدث عن نتائج الجولة الحالية بين تل ابيب وغزة ..

قناة عبرية تكشف: عن فحوى رسالة ابلغها الجيش لسكان غلاف غزة

"المشتركة": كل الاهداف بمرمى المقاومة والاحتلال سيفاجأ برد شديد

الأخبار الرئيسية

قصف

في انتظار عودة نتنياهو.. وزراء اسرائيليون : اسرائيل لم تعلن وقف اطلاق النار

جيروزالم بوست: نتنياهو أُصيب بالذعر بعد إطلاق الصاروخ وحماس أجبرته على العودة

جهود مصرية لتثبيت التهدئة .. الفصائل الفلسطينية تلتزم واسرائيل تضع شروطا

لهذه الاسباب .. قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية يحذرون من المساس بالأسرى

صحيفة عبرية: إسرائيل في مأزق و تسعى لتحقيق توازن بغزة يسمح تغيير المعادلة