  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

اتحاد اليد يحدد موعد انطلاقة بطولتي الكأس والناشئين

الثلاثاء 26 مارس 2019 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد اليد يحدد موعد انطلاقة بطولتي الكأس والناشئين


غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد، عن موعد انطلاقة بطولة كأس المحافظات الجنوبية، وبطولة الناشئين من مواليد 2002.

وقال الدكتور محمد ابو سمرة رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد:" أن الحادي والعشرين من أبريل القادم، سيكون موعدا لانطلاقة بطولة الكأس للموسم 2018_2019".

وأوضح د. أبو سمرة أن بطولة الكأس ستحمل اسم "حرية الأسرى", تضامنا مع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

وأكد د. أبو سمرة على موعد بدء بطولة الناشئين من مواليد 2002 التي ستقام 19 أبريل المقبل.

وستقام قرعة البطولتين يوم الأحد 14 أبريل القادم، بمقر الاتحاد باللجنة الأولمبية بمدينة غزة.

#اتحاد اليد

الأكثر قراءة اليوم

فيديو وصور.. قصف اسرائيلي متواصل على قطاع غزة وتدمير مكتب هنية

رغم الحديث عن تهدئة.. جيش الاحتلال: الغارات على غزة مرحلة أولى لعملية واسعة النطاق

الاحتلال: الجيش يعزز قواته استعدادا لعملية عسكرية ضد غزة وجهود مصرية اممية لمنعها

اذاعة جيش الاحتلال تتحدث عن نتائج الجولة الحالية بين تل ابيب وغزة ..

قناة عبرية تكشف: عن فحوى رسالة ابلغها الجيش لسكان غلاف غزة

"المشتركة": كل الاهداف بمرمى المقاومة والاحتلال سيفاجأ برد شديد

مستوطن يصف لحظات سقوط صاروخ على منزله بسديروت

الأخبار الرئيسية

قصف

في انتظار عودة نتنياهو.. وزراء اسرائيليون : اسرائيل لم تعلن وقف اطلاق النار

جيروزالم بوست: نتنياهو أُصيب بالذعر بعد إطلاق الصاروخ وحماس أجبرته على العودة

جهود مصرية لتثبيت التهدئة .. الفصائل الفلسطينية تلتزم واسرائيل تضع شروطا

لهذه الاسباب .. قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية يحذرون من المساس بالأسرى

صحيفة عبرية: إسرائيل في مأزق و تسعى لتحقيق توازن بغزة يسمح تغيير المعادلة