اتحاد اليد يحدد موعد انطلاقة بطولتي الكأس والناشئين

غزة / سما /

كشف الاتحاد الفلسطيني لكرة اليد، عن موعد انطلاقة بطولة كأس المحافظات الجنوبية، وبطولة الناشئين من مواليد 2002.

وقال الدكتور محمد ابو سمرة رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد:" أن الحادي والعشرين من أبريل القادم، سيكون موعدا لانطلاقة بطولة الكأس للموسم 2018_2019".

وأوضح د. أبو سمرة أن بطولة الكأس ستحمل اسم "حرية الأسرى", تضامنا مع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

وأكد د. أبو سمرة على موعد بدء بطولة الناشئين من مواليد 2002 التي ستقام 19 أبريل المقبل.

وستقام قرعة البطولتين يوم الأحد 14 أبريل القادم، بمقر الاتحاد باللجنة الأولمبية بمدينة غزة.