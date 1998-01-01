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إطلاق "شبيه آيفون" بـ 100 دولار فقط!

الثلاثاء 26 مارس 2019 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
إطلاق "شبيه آيفون" بـ 100 دولار فقط!


وكالات / سما /

قررت شركة "INOI" دخول المنافسة في سوق الأجهزة الذكية عبر هاتف "أندرويد" شبيه بأجهزة "آيفون" الجديدة، سعره لا يتجاوز 100 دولار.

ومن أهم المواصفات الفنية والتقنية لهاتف "INOI 5X Lite" الجديد:

- معالج "MediaTek MT6580A" رباعي النوى، بتردد 1.3 غيغاهيرتز.

- معالج رسوميات "ARM Cortex-A7"، بتردد يصل إلى 1.3 غيغاهيرتز، يعمل مع معالج صور إضافي من نوع "ARM Mali-400MP"، تردده 400 ميغاهيرتز.

- ذاكرة وصول عشوائي 1/2 غيغابايت.

- ذاكرة تخزين داخلية 8/6 غيغابايت، قابلة للتوسيع باستخدام بطاقات ذاكرة خارجية "microSD/HC".

- شاشة بمقاس 5.5 بوصة، ودقة عرض "+qHD"، محمية بزجاج "2.5D" المقاوم للصدمات والخدوش.

- كاميرا أساسية مزدوجة بدقة 13 ميغابيكسل.

- كاميرا أمامية بدقة 5 ميغابيكسل.

- منفذ "microUSB"، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.

- أنظمة "GPS" و"A-GPS" لتحديد المواقع.

- مستقبل لإشارات الراديو "FM".

- بطارية بسعة 2800 ميللي أمبير.

- هيكل من الزجاج والمعدن، بأبعاد (139/68/9.4) ملم.

- وزنه 151 غراما.

#آيفون

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