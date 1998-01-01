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"مايكروسوفت" تحذر المستخدمين بعد تخليها عن "ويندوز-7"!

الثلاثاء 26 مارس 2019 12:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
"مايكروسوفت" تحذر المستخدمين بعد تخليها عن "ويندوز-7"!


وكالات / سما /

أعلنت شركة "مايكروسوفت" أنها ستوقف الدعم الفني لبرمجيات نظام "ويندوز-7" اعتبارا من يناير العام المقبل.

وذكرت "مايكروسوفت" في بيان رسمي لها، أن الدعم الفني لنظام "ويندوز-7"، والذي استمر لـ 10 سنوات سيتوقف ابتداء، من 14 يناير 2020، لكن هذه الخطوة مهمة بالنسبة للشركة لتركز استثماراتها على دعم التقنيات والبرمجيات الجديدة.

وأوضحت الشركة أن تخلي المستخدمين عن هذا النظام أمر صعب، لكنها على استعداد لمساعدتهم وتقديم التوصيات لهم لما يجب القيام به بعد التخلي عن هذه النسخة من نظام التشغيل.

وتشير الإحصائيات التي أجرتها شركة "Net Applications" مؤخرا، إلى أن 40% من مستخدمي الحواسب حول العالم حاليا ما زالوا يستعملون أنظمة "ويندوز-7" في أجهزتهم، وهناك العديد من الشركات والمؤسسات العالمية التي تعتمد عليها في عملها.

#مايكروسوفت

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