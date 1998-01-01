المنتخب الاولمبي يواجه نظيره البحريني في مباراة الحسم

رام الله / سما /

يلتقي المنتخب الاولمبي الفلسطيني مع نظيره المنتخب البحريني الثلاثاء ضمن تصفيات اسيا تحت 23 عاما ، حيث ستقام الجولة الثالثة والاخيرة من تصفيات المجموعة الثانية التي تضم منتخبات فلسطين ، البحرين ، بنغلادش وسيريلانكا لحسم بطاقة التأهل

وتبدأ المباراة الساعة السادسة بتوقيت القدس السابعة بتوقيت البحرين .

وخاض منتخبنا الفلسطيني تدريبه الاخير مساء الاثنين على ملعب المؤسسة العامة للشباب والرياضة بمدينة حمد استعدادا للمباراة .

الامال معلقة على مباراة الثلاثاء حيث يتساوى منتخبنا مع المنتخب البحريني في عدد النقاط والاهداف المسجلة ومن هنا تعتبر مباراة الثلاثاء فاصلة لتحديد المركزين الاول والثاني في ظل خلو سجل المنتخبين البنغالي والسيرلانكي من النقاط باعتبار أن كل فريق خسر مباراتين .

وقال قائد المنتخب الفلسطيني عدي الدباغ : نحن على اتم الجهوزية لمباراة البحرين التي نعتبرها اهم المباريات فهي التي ستحدد بطل المجموعة والمتأهل الى التصفيات في تايلند ، نتمنى تحقيق الفوز من اجل اسعاد جماهيرنا وشعبنا في ظل الظروف التي يعيشها واجمل هدية يمكن تقديمها له هي الفوز .

الاجواء الاسرية التي تعيشها البعثة والالفة والمحبة المسيطرة اثمرت عن فوزين امام المنتخبين السريلانكي والبنغالي واعتقد ان الفوز الثالث سنحققه ان شاء الله .

أشكر كل من وقف معنا واخص بالذكر اللواء جبريل الرجوب الذي يسهر على راحتنا ويتابعنا باهتمام بالغ كما اشكر الجميع رئيس البعثة والطاقمين الفني والاداري والطاقم الطبي واللاعبين الذين اعتبرهم الفدائيين الحقيقيين . وكانت الجولة الأولى من التصفيات شهدت يوم الجمعة فوز فلسطين على سريلانكا 9-0 والبحرين على بنغلادش 1-0. فيما الجولة الثانية انتهت بفوز فلسطين على بنغلادش 1/ صفر والبحرين على سيرلانكا بالنتيجة 9/ صفر .

ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات إلى جانب أفضل أربعة منتخبات تحصل على المركز الثاني.

وفي حالة حصول منتخب الدولة المضيفة تايلاند على إحدى بطاقات التأهل المباشر للنهائيات، فإن خامس أفضل فريق يحصل على المركز الخامس سوف يتأهل لإكمال عقد المنتخبات المتأهلة.

وتحصل المنتخبات الثلاثة الأولى في النهائيات على بطاقات التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 2020 في اليابان، علماً بأن الدولة المضيفة اليابان حصلت على بطاقة التأهل المباشر.