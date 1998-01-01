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صعود الزعيم والعميد والقادسية لدور الـ16 بكأس غزة

الثلاثاء 26 مارس 2019 12:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
صعود الزعيم والعميد والقادسية لدور الـ16 بكأس غزة


غزة / سما /

صعدت أندية شباب رفح وغزة الرياضي والقادسية لدور الـ16 من كأس غزة, عقب انتصارها على خدمات المغازي واتحاد دير البلح وأهلي النصيرات تواليا, ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

وحقق شباب رفح فوزا غاليا على نظيره خدمات المغازي (2-0).

ويدين "الزعيم" بانتصاره إلى يسار الصباحين الذي سجل هدفي اللقاء (46 و90).

وفي لقاء آخر, تفوق غزة الرياضي على اتحاد دير البلح بصعوبة (1-0).

وأحرز هدف المباراة الوحيد فادي العراوي (83).

وانتصر القادسية على أهلي النصيرات (3-2).

وسجل ثلاثية القادسية محمود الحبيبي (18), ولباد الأخرس (43) من ركلة جزاء, ومحمد معمر (75), بينما أحرز هدفي أهلي النصيرات خالد السيد (80 من ركلة جزاء, و84).

#الزعيم #العميد

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