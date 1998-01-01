بالأسماء.. إعلان آلية السفر عبر معبر رفح "الأربعاء"

غزة / سما /

أعلنت داخلية غزة الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة الأربعاء.

وأفاد الداخلية عبر موقعها الإلكتروني، أنّ الحافلات المراد سفرها، هي حافلة الجوازات المصرية، والحافلات: الأولى والثانية، والثالثة حتى الرقم (80) من كشف (3/27).

وطالبت الداخلية، بضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

كما طالبت، التواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

وناشدت، بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

وأشارت، إلى أنّ تسلسل أرقام تذاكر السفر في كشف (3/27)، وصل كالآتي حسب الفئات:

▪ الإقامات: 1499

▪ الجوازات الأجنبية: 1123

▪ الطلاب: 353

▪ الجوازات المصرية: 950

▪ المرضى: 2942

▪ التأشيرات: 1407

▪ حالات إنسانية: 171

▪ جنسيات مصرية: 704

▪ أخــرى: 538

أسماء المسافرين.. منهنا