  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

بالأسماء.. إعلان آلية السفر عبر معبر رفح "الأربعاء"

الثلاثاء 26 مارس 2019 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالأسماء.. إعلان آلية السفر عبر معبر رفح "الأربعاء"


غزة / سما /

 أعلنت داخلية غزة الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري جنوب قطاع غزة الأربعاء.

وأفاد الداخلية عبر موقعها الإلكتروني، أنّ الحافلات المراد سفرها، هي حافلة الجوازات المصرية، والحافلات: الأولى والثانية، والثالثة حتى الرقم (80) من كشف (3/27).

وطالبت الداخلية، بضرورة التزام المسافرين بموعد سفر الحافلات المُدرجة فيها أسماؤهم وعدم التأخر عنها.

كما طالبت، التواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

وناشدت، بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

وأشارت، إلى أنّ تسلسل أرقام تذاكر السفر في كشف (3/27)، وصل كالآتي حسب الفئات:

▪ الإقامات: 1499
▪ الجوازات الأجنبية: 1123
▪ الطلاب: 353
▪ الجوازات المصرية: 950
▪ المرضى: 2942
▪ التأشيرات: 1407
▪ حالات إنسانية: 171
▪ جنسيات مصرية: 704
▪ أخــرى: 538

أسماء المسافرين.. منهنا

الأكثر قراءة اليوم

فيديو وصور.. قصف اسرائيلي متواصل على قطاع غزة وتدمير مكتب هنية

رغم الحديث عن تهدئة.. جيش الاحتلال: الغارات على غزة مرحلة أولى لعملية واسعة النطاق

الاحتلال: الجيش يعزز قواته استعدادا لعملية عسكرية ضد غزة وجهود مصرية اممية لمنعها

اذاعة جيش الاحتلال تتحدث عن نتائج الجولة الحالية بين تل ابيب وغزة ..

قناة عبرية تكشف: عن فحوى رسالة ابلغها الجيش لسكان غلاف غزة

"المشتركة": كل الاهداف بمرمى المقاومة والاحتلال سيفاجأ برد شديد

مستوطن يصف لحظات سقوط صاروخ على منزله بسديروت

الأخبار الرئيسية

قصف

في انتظار عودة نتنياهو.. وزراء اسرائيليون : اسرائيل لم تعلن وقف اطلاق النار

جيروزالم بوست: نتنياهو أُصيب بالذعر بعد إطلاق الصاروخ وحماس أجبرته على العودة

جهود مصرية لتثبيت التهدئة .. الفصائل الفلسطينية تلتزم واسرائيل تضع شروطا

لهذه الاسباب .. قادة المنظومة الأمنية الإسرائيلية يحذرون من المساس بالأسرى

صحيفة عبرية: إسرائيل في مأزق و تسعى لتحقيق توازن بغزة يسمح تغيير المعادلة