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كريستيانو رونالدو يتعرض للإصابة ضد صربيا

الثلاثاء 26 مارس 2019 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
كريستيانو رونالدو يتعرض للإصابة ضد صربيا


وكالات / سما /

تعرض اللاعب كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال إلى إصابة مساء أمس الإثنين خلال منتصف الشوط الأول من المباراة أمام منتخب صريبا على ملعب النور في لشبونة.

واضطر مهاجم يوفنتوس الإيطالي للخروج من الملعب في الدقيقة الثلاثين بسبب عدم قدرته على مواصلة اللعب ، في حين قرر الجهاز الفني للمنتخب البرتغالي الدفع بالمهاجم بيزي بدلاً منه.

واستدعي اللاعب كريستيانو رونالدو إلى صفوف منتخب البرتغال في وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي ، وذلك للمرة الأولى منذ مشاركته في نهائيات كأس العالم 2018 التي جرت في روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب البرتغال تعادل سلبياً دون أهداف أمام أوكرانيا في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة إلى بطولة يورو 2020 .

#كريستيانو رونالدو #صربيا

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